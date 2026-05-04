A Perugia, sono state presentate dieci denunce contro un gruppo che offriva servizi di vigilanza senza autorizzazione. Le persone coinvolte utilizzavano tesserini falsi per attestare la loro qualifica. Le indagini hanno accertato che l’attività svolta era completamente abusiva, e i documenti utilizzati erano privi di validità legale. La polizia ha sequestrato i materiali contraffatti e avviato le procedure per le eventuali sanzioni.

Perugia, 4 maggio 2026 - Offrivano servizi di vigilanza, ma era tutto abusivo. Compresi i tesserini. Dieci denunce e contestazione di 45 illeciti, con sanzioni che arrivano a 75mila euro: è il bilancio dei controlli fatti dalle forze dell’ordine sul settore della vigilanza. Il caso riguarda la scoperta di una società, con sede legale in provincia di Perugia e una sede secondaria a Napoli, che operava nel comparto per eventi pubblici e manifestazioni, operando anche fuori dal territorio provinciale. La Questura di Perugia ha eseguito un decreto di perquisizione personale e locale disposto dalla Procura della Repubblica del capoluogo umbro. Il provvedimento ha riguardato rappresentanti legali, amministratori e collaboratori della società.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Offrivano servizi di vigilanza, ma era tutto falso (compresi i tesserini). Dieci denunce

Notizie correlate

"Mi ha minacciato con una pistola", ma è tutto falso. Accusato salvato dal gps dell'auto: era a chilometri di distanzaAveva accusato un uomo di averlo minacciato con una pistola mentre si trovava al lavoro in un terreno di sua proprietà, ma non era vero nulla e...

Leggi anche: Magherini: "Io, dal Milan alle scommesse, ma era tutto falso. Mio figlio picchiato, non doveva morire così..."

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: IVASS oscura altri 5 siti assicurativi abusivi: il totale sale a 367; Cacciano tre taxi pirata alla Fiera di Siviglia 2026.

Come l’AI potenzierà i servizi di vigilanza e la sicurezza di luoghi e personeIl tema della trasformazione digitale di impresa interessa qualsiasi settore, quindi anche quello della vigilanza. La tecnologia permette di arricchire il portafoglio di servizi di videosorveglianza ... ilsole24ore.com

Axitea, intelligenza artificiale per potenziare i servizi di vigilanza privata«Costruire la sicurezza è un processo in costante evoluzione e noi crediamo in un dialogo continuo tra futuro e visione etica sostenibile». Marco Bavazzano è dal 2014 il ceo di Axitea, raccogliendo un ... ilsole24ore.com

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto all’Ispettorato Nazionale del Lavoro un rafforzamento delle attività di vigilanza sulle offerte online a basso costo relative a servizi professionali riservati ai soggetti abilitati. Al centro dell’att - facebook.com facebook