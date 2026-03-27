Magherini | Io dal Milan alle scommesse ma era tutto falso Mio figlio picchiato non doveva morire così

Un ex calciatore noto per aver militato nel Milan si è aperto su eventi passati, affermando che le accuse di calcioscommesse erano false e che lui si ritirò dal calcio proprio per questa ragione. Ha anche commentato il tragico episodio che coinvolse suo figlio, affermando che fu vittima di violenze e che la sua morte non avrebbe dovuto verificarsi.

Da dodici anni una missione gli occupa la testa. Giorno e notte, tanto da diventare la sua ragione di vita. “Voglio giustizia per Riccardo”. Guido Magherini risponde con la voce rotta di chi combatte da anni e vive nel ricordo. Suo figlio è morto il 3 marzo del 2014, stroncato da un arresto cardiaco, mentre era in manette. “Era stato arrestato per un litigio con un tassista, aveva sbagliato ma non meritava di morire”. Secondo le testimonianze dei presenti i carabinieri l’hanno immobilizzato e preso a calci. “E non hanno fatto nulla nel momento in cui ha chiesto aiuto”. Guido, prima di dover affrontare tutto questo, è stato un calciatore: centrocampista o mezza punta all’occorrenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Magherini: "Io, dal Milan alle scommesse, ma era tutto falso. Mio figlio picchiato, non doveva morire così..." Articoli correlati Leggi anche: Gino Paoli e il suo dolore più grande: “Dovevo morire io, non mio figlio” Picchiato dal gruppo: "Mio figlio ora non parla. Mangia solo cibi liquidi""Mio figlio ha subito una violenta aggressione, nonostante avesse chiesto scusa per aver urtato qualcuno senza volere all’interno del locale.