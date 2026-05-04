Odette Giuffrida vince l' oro al Grande Slam di Dushanbe

Odette Giuffrida, judoka romana dell'Esercito, ha vinto la medaglia d'oro al Grande Slam di Dushanbe. Con questa vittoria, ha raggiunto la ventesima medaglia nel circuito internazionale. La competizione si è svolta nella capitale del Tagikistan e ha visto la partecipazione di numerosi atleti di alto livello provenienti da vari paesi. La vittoria si aggiunge ai risultati già ottenuti dalla judoka nel corso della sua carriera.

Odette Giuffrida, atleta romana dell'Esercito, ha conquistato la medaglia d'oro nel Grande Slam di Dushanbe, la ventesima nel circuito, confermandosi fra le migliore judoke al mondo. “Odette è stata sopra le righe come al solito, ha fatto una gara precisa e senza sbavature. In queste condizioni.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Judo, Odette Giuffrida domina il Grand Slam di Dushanbe! Sul podio anche Perna nei -52 kgSi apre in maniera brillante per i colori azzurri il Grand Slam di Dushanbe, quinto evento stagionale del World Tour 2026 di judo. Grand Slam di Judo a Dushanbe, l’Italia fa doppio podio: Giuffrida oro e Perna bronzoDushanbe, 1 maggio 2026 – Dal bronzo agli Europei, al primo posto al Grand Slam e l’esordio sul podio stagione nel circuito iridato per Odette... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Judo, Odette Giuffrida vince il Grand Slam del Tagikistan; Giuffrida mai paga: a Dushanbe è oro. Bronzo per Perna; Judo, oro per Odette Giuffride nei -52 kg al Dushanbe Grand slam; Grand Slam di Judo a Dushanbe, l’Italia fa doppio podio: Giuffrida oro e Perna bronzo. L'orgoglio di Roma splende a Tbilisi: Odette Giuffrida è medaglia di bronzo agli Europei di JudoC’è un pezzo di Roma che brilla sul gradino più alto del judo internazionale. Odette Giuffrida, l’atleta romana cresciuta tra le mura di Montesacro, ha conquistato oggi la medaglia di bronzo ai ... romatoday.it Giuffrida conquista il bronzo europeo: 'Era l’unica medaglia che mi mancava'Odette Giuffrida si conferma protagonista del judo continentale, conquistando la medaglia di bronzo nella categoria -52 kg ai Campionati Europei 2026, tenutisi a Tbilisi. L’atleta romana, già due ... it.blastingnews.com L'Italia del Judo chiude in bellezza il Grand Slam di Dushanbe. Dopo la vittoria di Odette Giuffrida e i due bronzi di Kenya Perna e Irene Pedrotti, arriva la vittoria di Asya Tavano. La judoka supera in finale la cinese Ayiman nella categoria 78 Kg e torna al succ - facebook.com facebook La Nazionale di judo inaugura gli Europei a Tiblisi con la medaglia di bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg! Leggi qui shorturl.at/WAh9K @FijlkamOfficial x.com