Grand Slam di Judo a Dushanbe l’Italia fa doppio podio | Giuffrida oro e Perna bronzo

A Dushanbe si è concluso il Grand Slam di judo con l’Italia che ha conquistato due medaglie. Odette Giuffrida ha vinto la medaglia d’oro, mentre l’atleta Perna ha ottenuto il bronzo. La competizione si è svolta il primo maggio e ha rappresentato anche il debutto stagionale sul podio nel circuito internazionale per Giuffrida, dopo aver ottenuto un bronzo agli Europei.

Dushanbe, 1 maggio 2026 – Dal bronzo agli Europei, al primo posto al Grand Slam e l’esordio sul podio stagione nel circuito iridato per Odette Giuffrida. La plurimedagliata atleta della Nazionale di Judo prosegue a far sognare i suoi tifosi e si prende un altro alloro, da conservare in bacheca. L’Azzurra dell’Esercito disegna una gara eccezionale nella categorie dei -52 kg. In finale vince sulla polacca Aleksandra Kaleta. L’Italia si prende un altro podio a Dushanbe, in Tagikistan e fa bronzo con Kenya Perna. Quest’ultima mette il bronzo al collo nella stessa categoria di Odette, quella dei -52 kg, vincendo nella finale per il terzo posto con la mongola Gal-Od Tserentogtokh.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Judo, Odette Giuffrida domina il Grand Slam di Dushanbe! Sul podio anche Perna nei -52 kgSi apre in maniera brillante per i colori azzurri il Grand Slam di Dushanbe, quinto evento stagionale del World Tour 2026 di judo. Judo, l’Italia in gara al Grand Slam di Dushanbe: Giuffrida e Tavano guidano gli AzzurriTorna in gara l’Italia del Judo, dopo le medaglie scintillanti vinte agli Europei (leggi qui). Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torna l’Italia del judo al Grand Slam di Dushanbe; Judo, l’Italia in gara al Grand Slam di Dushanbe: Giuffrida e Tavano guidano gli Azzurri; Judo, l’Italia si rimette in gioco dopo gli Europei. Folta rappresentativa azzurra nei prossimi Slam asiatici; Sport in tv oggi (venerdì 1° maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming. Judo, Odette Giuffrida domina il Grand Slam di Dushanbe! Sul podio anche Perna nei -52 kgSi apre in maniera brillante per i colori azzurri il Grand Slam di Dushanbe, quinto evento stagionale del World Tour 2026 di judo. La prima giornata del ... oasport.it Judo, Giuffrida oro nel Grand slam di DushanbeOdette Giuffrida, a sole due settimane dal bronzo continentale di Tbilisi, è oro nei -52 kg al Grand slam di Dushanbe, in Tagikistan. La judoka romana ottiene quattro vittorie consecutive contro Klimc ... repubblica.it Judo, Odette Giuffrida domina il Grand Slam di Dushanbe! Sul podio anche Perna nei -52 kg - x.com Grand Slam di Dushanbe, -52 kg: trionfa Odette Giuffrida, per la prima volta sul podio anche Kenya Perna. Approfondisci qui https://shorturl.at/ACHNL Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - facebook.com facebook