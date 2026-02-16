Perché non dobbiamo smettere di avere tutti gli occhi su Gaza e sulla Cisgiordania
Gaza e la Cisgiordania sono al centro dell’attenzione a causa delle tensioni crescenti e delle recenti escalation di violenza. La situazione si aggrava giorno dopo giorno, con scontri che coinvolgono civili e militari, e aumentano le sofferenze delle popolazioni locali. Per capire cosa sta accadendo, è importante seguire da vicino gli sviluppi e informarsi con fonti affidabili, perché il conflitto influisce sulla vita di milioni di persone. La redazione invita chi ha domande o vuole approfondire a condividere le proprie riflessioni, perché conoscere meglio i fatti aiuta a capire il mondo che ci circonda.
“Ecco gli effetti che gli inchiostri possono avere sulla salute”: perde tutti i capelli e tutti i peli per un tatuaggio, poi gli viene la vitiligine e non riesce più a sudare. Il caso studio
Un uomo ha perso tutti i capelli e i peli dopo aver fatto un tatuaggio.
Il centrodestra sulla nomina scrutatori: "Applichiamo la legge, i risultati del sorteggio sono sotto gli occhi di tutti"
Il centrodestra attacca la nomina degli scrutatori e insiste: "Applichiamo la legge, i risultati del sorteggio sono sotto gli occhi di tutti".
Perché non possiamo più procrastinare e come smettereSiamo prigionieri dell’insicurezza e rimandare si trasforma in una forma di difesa quotidiana. Giorgio Nardone, psicologo psicoterapeuta, spiega quale strada ... repubblica.it
Non facciamoci distrarre: -- i bambini muoiono, anche di freddo, a Gaza -- Israele continua a bloccare tutti gli aiuti, sia quelli necessari per la sopravvivenza sia quelli per la ricostruzione. IL GENOCIDIO CONTINUA E DOBBIAMO FERMARLO - facebook.com facebook
Nel Board per Gaza bisogna esserci. E senza indugio alcuno. Il commento di @roberto_arditti x.com