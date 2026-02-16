Perché non dobbiamo smettere di avere tutti gli occhi su Gaza e sulla Cisgiordania

Gaza e la Cisgiordania sono al centro dell’attenzione a causa delle tensioni crescenti e delle recenti escalation di violenza. La situazione si aggrava giorno dopo giorno, con scontri che coinvolgono civili e militari, e aumentano le sofferenze delle popolazioni locali. Per capire cosa sta accadendo, è importante seguire da vicino gli sviluppi e informarsi con fonti affidabili, perché il conflitto influisce sulla vita di milioni di persone. La redazione invita chi ha domande o vuole approfondire a condividere le proprie riflessioni, perché conoscere meglio i fatti aiuta a capire il mondo che ci circonda.