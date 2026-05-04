Obesità in crescita in Puglia | depositata proposta di legge per aprire a terapie farmacologiche innovative

Una proposta di legge è stata depositata in regione per consentire l’uso di terapie farmacologiche innovative contro l’obesità. La regione sta affrontando un aumento dei casi di obesità, considerata una malattia cronica complessa. La crescita dei pazienti colpiti influisce sulla qualità della vita delle persone e mette sotto pressione il sistema sanitario locale. La nuova normativa mira a offrire nuove opzioni di trattamento per questa condizione.

“L’obesità è una patologia cronica complessa, in costante crescita anche nella nostra regione, con un impatto significativo sulla qualità della vita dei cittadini e sulla sostenibilità del sistema sanitario. È necessario un cambio di passo che metta al centro la persona, attraverso percorsi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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