A Porto Recanati apre un nuovo rifugio chiamato Oasi Santa Rita, realizzato senza scopo di lucro e pensato per essere accessibile a tutti. Si tratta di un progetto che mira a offrire un ambiente inclusivo, rispettando le esigenze di persone con diverse disabilità. Attualmente, solo l’1% dei comuni italiani garantisce un livello totale di accessibilità, e questa iniziativa potrebbe influenzare il modo in cui il turismo locale si sviluppa in futuro.

? Cosa scoprirai Come cambierà il turismo a Porto Recanati con questo nuovo modello?. Perché solo l'1% dei comuni italiani garantisce l'accessibilità totale?. Come può una donazione di 16 euro sostenere questo progetto?. Cosa prevede il piano operativo per l'apertura nel 2029?.? In Breve Investimento di 2,4 milioni di euro per 1.200 metri quadrati di struttura.. Solo il 9% delle strutture turistiche europee è realmente accessibile.. Maria Grazia Cossu coordina il progetto con l'obiettivo di accogliere 500 persone.. Raccolta fondi il 16 e 17 maggio con apertura prevista nel 2029.. La Fondazione Santa Rita da Cascia avvia un progetto per trasformare un immobile fronte mare a Porto Recanati in una struttura ricettiva non profit dedicata alle persone con disabilità e ai loro caregiver.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oasi Santa Rita: nasce a Porto Recanati un rifugio accessibile no profit

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