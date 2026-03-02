Porto Recanati la legge di Gamazo

A Porto Recanati si è disputata una partita di basket tra Attila e Air Termoli. La squadra di casa, Attila, ha ottenuto la vittoria con il punteggio di 89 a 81. Tra i giocatori di Porto Recanati, Gamazo ha segnato 23 punti, Quinzi 2 e Ciribeni 20. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui protagonisti o sui momenti salienti.

Attila Porto Recanati 89 Air Termoli 81 ATTILA: Farina 1, Caroè 21, Gamazo 23, Caverni 5, Sablich 3, Mazzagatti 14, Quinzi 2, Ciribeni 20, Tartaglione ne, Virgili, Alfonsi ne. All. Coen. AIR BASKET TERMOLI: Rupil 19, Odigie 4, Pierucci 12, Sow, Marino ne, Grimaldi 17, Pianegonda 18, Magugliani 11, Cassano. All. Marinelli Arbitri: Gaudenzi di Forlì e Marconi di Ancona. Parziali: 27-21, 22-19, 16-16, 24-25. Progressivi: 27-21, 49-40, 65-56, 89-81. Uscito per 5 falli: Odigie (Air Termoli) Il primo canestro è del Termoli ma l'Attila poco dopo mette il piede sull'acceleratore, con Ciribeni che realizza un canestro da 3 punti portando così subito la squadra avanti.