Porto San Giorgio | nasce DesTeenazioni il nuovo rifugio per 800 giovani

A Porto San Giorgio sta per essere inaugurato DesTeenazioni, un nuovo spazio dedicato ai giovani. Si tratta di un polo multifunzionale pensato per accogliere circa 800 adolescenti tra gli 11 e i 21 anni. La struttura si propone di offrire servizi e attività rivolti a questa fascia di età, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per i ragazzi del territorio. L’apertura è prevista nei prossimi mesi.

Un nuovo polo multifunzionale per l’adolescenza sta per sorgere a Porto San Giorgio, con l’obiettivo di intercettare e supportare circa 800 ragazzi tra gli 11 e i 21 anni. Lo spazio, denominato DesTeenazioni, si trova in via Marsala e vedrà la sua inaugurazione ufficiale il 20 aprile, con la partecipazione prevista del Viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci. L’iniziativa rientra in uno schema nazionale che prevede l’attivazione di 60 centri legati alla Child Guarantee, volti a garantire standard essenziali di assistenza educativa. Il progetto nasce da una sinergia che vede coinvolti diversi attori istituzionali e sociali dell’Ambito sociale XIX di Fermo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto San Giorgio: nasce DesTeenazioni, il nuovo rifugio per 800 giovani Porto San Giorgio: nuovo ricorso al Consiglio di StatoIl porto turistico di Porto San Giorgio si trova al centro di una nuova battaglia legale che riapre ferite già credute rimarginate. A San Piero in Bagno nasce 'l’Hub Genz', nuovo spazio per il futuro dei giovani nell’Alto SavioDopo il successo dell’evento finale ‘Effetto Genz’ a Cesena, il progetto Impresa Genz torna nell’Alto Savio in occasione dell’inaugurazione dello...