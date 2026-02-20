Il team della Fisip si presenta | Lo spirito di squadra aiuta a vincere nello sport e nella vita

A Monzambano, è stata presentata ufficialmente la squadra della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (Fisip). Il presidente De Sanctis ha sottolineato come lo sport paralimpico favorisca l’inclusione e la partecipazione di tutte le persone con disabilità. La squadra, composta da atleti provenienti da diverse regioni italiane, si prepara alle prossime competizioni nazionali e internazionali. I giovani atleti si allenano duramente per rappresentare l’Italia e dimostrare che lo sport può cambiare le vite. La presentazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati locali.

Lo sport come strumento di rinascita, capace di trasformare la fragilità in forza e di costruire legami autentici attraverso lo spirito di squadra. È il messaggio al centro della presentazione ufficiale della squadra della Fisip (Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici), ospitata alla Tenuta Borgo La Caccia a Monzambano (Mantova). Un appuntamento che ha unito atleti, tecnici, istituzioni e sostenitori in una serata dal forte valore simbolico, nel segno dell'inclusione e della condivisione, in un anno in cui gli sport invernali saranno protagonisti a tutti i livelli. A fare gli onori di casa, Andrea Bonomelli, presidente Lautari (centro di recupero per tossicodipendenti), che ha voluto sottolineare il significato profondo dell'incontro e il legame tra l'esperienza sportiva e i percorsi di rinascita personale: "Ospitare qui la presentazione del Team della FISIP è per noi motivo di grande orgoglio.