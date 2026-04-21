Le tensioni nel Golfo Persico sono aumentate quando le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno provocato un incendio in un'area strategica dello stretto. Si tratta di un episodio che ha coinvolto attività di sabotaggio, secondo le fonti militari di vari paesi della regione. L'incidente ha causato un temporaneo blocco del traffico marittimo e ha sollevato preoccupazioni sulla stabilità della zona, già soggetta a frequenti tensioni tra le potenze coinvolte.

Le tensioni geopolitiche nel Golfo Persico hanno subito un brusco peggioramento dopo che le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno sferrato attacchi contro diverse navi mercantili nello Stretto di Hormuz, annullando di fatto la promessa di riapertura della via marittima fatta solo ventiquattr’ore prima dal ministro degli Esteri iraniano. L’episodio, avvenuto venerdì scorso, ha travolto i tentativi diplomatici di risolvere l’impasse che coinvolge anche gli Stati Uniti e mette seriamente in discussione la credibilità dei negoziati in corso in Pakistan tra le delegazioni di Washington e Teheran. La frattura interna al regime di Teheran e il caos nelle comunicazioni diplomatiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golfo in fiamme: i militari iraniani sabotano la pace nello stretto

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