Il mercato italiano dei portatili gaming si sta preparando ad accogliere il nuovo HP OMEN MAX 16, un modello che integra una scheda grafica RTX 5080 e un processore Ryzen AI. Questo dispositivo promette di portare miglioramenti nelle prestazioni e nell’esperienza di gioco, grazie alle sue specifiche tecniche avanzate. La presentazione ufficiale è prevista a breve, con disponibilità sul mercato già annunciata.

Il mercato italiano dei portatili gaming si sta preparando ad accogliere un nuovo standard di prestazioni con l’arrivo dell’HP OMEN MAX 16, una macchina progettata per sostituire i computer fissi grazie alla combinazione di processore AMD Ryzen AI 9 HX 375 e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop. Questo dispositivo, lanciato nel marzo 2026 a un prezzo di 2.609 euro, introduce tecnologie avanzate come la memoria GDDR7 e il sistema di raffreddamento a metallo liquido, ridefinendo le aspettative sui notebook ad alte prestazioni disponibili oggi. La nuova frontiera dell’hardware mobile in Italia. L’introduzione di questa configurazione segna un punto di svolta per gli utenti che cercano potenza da desktop in formato portatile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

HP OMEN MAX 16: RTX 5080 e Ryzen AI, la rivoluzione gaming

NVIDIA al CES 2026: Cloud Gaming su Linux e Fire TV con architettura RTX 5080

M5 Max di Apple supererà NVIDIA RTX 5070 Ti laptop in ambito gaming?

