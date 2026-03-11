NVIDIA | niente RTX 50 solo MFG 5x e 6x per Blackwell

NVIDIA ha annunciato che al GDC 2026 non presenterà nuove schede della serie RTX 50, ma si concentrerà esclusivamente sullo sviluppo di aggiornamenti software per le GPU già in circolazione. La società ha comunicato che i principali miglioramenti arriveranno tramite le versioni MFG 5x e 6x per la futura architettura Blackwell, senza introdurre nuovi modelli hardware.

Al GDC 2026, NVIDIA ha scelto di non lanciare nuove schede grafiche, concentrandosi invece sul potenziamento del software per le GPU esistenti. Il nuovo Dynamic Multi-Frame Generation introduce modalità 5x e 6x, esclusive dell'architettura Blackwell, per massimizzare il refresh rate sui monitor ad alte prestazioni. L'azienda punta tutto su un approccio pragmatico in un settore tech che vive una fase di ristrutturazione profonda. La strategia mira a valorizzare l'hardware già posseduto dagli utenti, senza attendere nuovi prodotti fisici all'orizzonte immediato. In un momento in cui la corsa all'intelligenza artificiale crea carenze nell'approvvigionamento dei componenti, questa mossa appare come una risposta concreta alla domanda di mercato.