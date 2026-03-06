Ocean Viking in arrivo al porto di Ancona | a bordo 36 migranti tra loro 8 minori soli

Lunedì prossimo la nave Ocean Viking, gestita dall’ong Sos Méditerranée, arriverà nel porto di Ancona con 36 migranti a bordo. Tra loro ci sono anche otto minori soli. La nave ha attraversato il mare prima di raggiungere il porto italiano, dove si prepara l’accoglienza per i migranti. La presenza di minori non accompagnati è tra i dati principali di questa operazione.

ANCONA - Lunedì prossimo nel porto di Ancona è atteso l'arrivo della Ocean Viking, nave dell'ong Sos Méditerranée, con 36 migranti a bordo, tra cui 8 minori non accompagnati. Secondo quanto si apprende, le persone soccorse si trovavano su un piccolo gommone alla deriva nella zona Sar libica. La maggior parte dei migranti proviene dal Sudan, Paese attraversato da una devastante guerra civile. L'attracco alla banchina 19 dello scalo portuale dorico è previsto nel pomeriggio.