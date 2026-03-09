Ocean Viking attesa al porto di Ancona a bordo 100 migranti | 20 di loro sono minori non accompagnati

La nave Ocean Viking, gestita dalla ong Sos Mediterranee, è prevista arrivare oggi alle 18 al porto di Ancona. A bordo ci sono 100 migranti, tra cui 20 minori non accompagnati che sono stati soccorsi nel Mediterraneo centrale nei giorni scorsi. L’imbarcazione è in attesa di attraccare nel porto italiano.

All'arrivo al porto dorico saranno presenti Prefettura di Ancona, Croce Rossa e Usmaf per le procedure di accoglienza e assistenza sanitaria ANCONA - Arriverà oggi alle 18 al porto di Ancona la Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranee che nei giorni scorsi ha soccorso 100 persone nel Mediterraneo centrale. Il primo intervento di salvataggio risale alla mattina di mercoledì 5 marzo, quando l'equipaggio ha recuperato 36 migranti a bordo di un gommone alla deriva da oltre 48 ore. Nel pomeriggio dello stesso giorno è scattata una seconda operazione con il recupero di altre 64 persone, questa volta su un'imbarcazione di legno in mare da più di 24 ore.