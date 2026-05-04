La famiglia reale britannica si appresta ad accogliere un nuovo componente, poiché la principessa Eugenia e il marito attendono il loro terzo figlio. La notizia è stata confermata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla data prevista per il parto o sui tempi di attesa. La coppia, già genitori di due bambini, ha condiviso la notizia attraverso un comunicato pubblico.

La famiglia reale britannica si prepara ad accogliere un nuovo membro, la Principessa Eugenia e suo marito Jack Brooksbank aspettano il loro terzo figlio. L’annuncio è arrivato direttamente da Buckingham Palace, che ha confermato la notizia sottolineando la gioia della coppia e della famiglia. In una comunicazione ufficiale diffusa sui canali istituzionali, si legge che “Sua Altezza Reale la Principessa Eugenia e il signor Jack Brooksbank sono molto felici di annunciare che aspettano il loro terzo figlio, previsto per questa estate”. Anche il sovrano, Re Carlo III, è stato informato ed è “felicissimo per la notizia”. La notizia è stata condivisa anche dalla stessa Eugenia sui social, con un tenero post, nello scatto pubblicato su Instagram si vedono i suoi due bambini, August ed Ernest, mentre tengono tra le mani un’ecografia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo royal baby in arrivo, la principessa Eugenia è incinta

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