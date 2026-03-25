Giorgia Crivello e Stefano Laudoni annunciano di essere in attesa del loro secondo figlio. Dopo aver avuto il primo nel 2024, la coppia, insieme da più di sette anni, ha comunicato la notizia pubblicamente. La conduttrice è in gravidanza e il loro nucleo familiare si prepara ad accogliere un nuovo arrivo.

Dopo oltre sette anni di relazione e un primo figlio nato nel 2024, Giorgia Crivello e Stefano Laudoni hanno annunciato che la loro famiglia è pronta ad allargarsi: la conduttrice è in attesa del secondo figlio. Una notizia condivisa con i fan sui social, arrivata con tono emozionato e prudente, alla luce del percorso non semplice vissuto dalla coppia. L’annuncio è stato affidato a un video pubblicato su Instagram: i due compaiono insieme al loro bambino e mostrano il pancione. Poche immagini, ma molto eloquenti, che raccontano la gioia di un nuovo capitolo familiare tra sorrisi, gesti di complicità e un entusiasmo che trapela senza bisogno di grandi parole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sono di nuovo incinta”: secondo figlio in arrivo per Giorgia Crivello e Stefano Laudoni

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