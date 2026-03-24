Sono di nuovo incinta Secondo figlio in arrivo per la conduttrice italiana e il marito famoso

Dopo oltre sette anni di relazione e la nascita del loro primo figlio, i due vip italiani hanno annunciato di essere pronti ad allargare ancora la famiglia. La coppia, molto seguita sui social, ha condiviso con i fan una notizia attesa e carica di emozione: presto diventeranno genitori per la seconda volta. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato su Instagram, dove i due appaiono insieme al loro bambino mentre mostrano il pancione. Immagini semplici ma intense, che raccontano tutta la gioia di questo nuovo capitolo, accompagnate da sorrisi e gesti di grande complicità familiare. Leggi anche: ‘’L’annuncio con una foto”. Fedez papà per la terza volta: la notizia è uscita La coppia vip italiana aspetta il secondo figlio: “Ci tremano le gambe”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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