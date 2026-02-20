Lingiardi raccoglie il dolore | Mezza parola apre un varco Ma bisogna investire di più

Vittorio Lingiardi ha affrontato il tema del dolore tra i giovani durante un incontro con gli studenti dell’istituto Parentucelli Arzelà. La sua presenza nasce dalla volontà di capire come le parole possano aprire spazi di ascolto e di aiuto. Lingiardi ha spiegato che anche un semplice “mezza parola” può fare la differenza nelle emozioni dei ragazzi. Durante l’evento, ha sottolineato l’importanza di investire di più nella comunicazione e nel sostegno psicologico nelle scuole. La conversazione si è conclusa con un appello a non sottovalutare i segnali di disagio.

"Oggi sono qui più per imparare che per insegnare, anche se faccio il professore". Parole dello psichiatra, psicanalista e saggista Vittorio Lingiardi, protagonista ieri pomeriggio di un incontro con gli studenti dell'istituto Parentucelli Arzelà, nell'ambito di 'Ne parliamo?', ciclo di iniziative promosso da Futuro Aperto. Un'occasione di riflessione rivolta alle nuove generazioni, nata dalla volontà di attivarsi a seguito della tragedia consumatasi lo scorso 16 gennaio all'interno dell'istituto Chiodo, quando il giovane Ababou Youssef ha perso la vita per mano di un altro studente. Un modo per sostenere le scuole del territorio, gli studenti e i docenti in un momento di profondo dolore e smarrimento.