Nuovo incarico in Questura arriva il Commissario Francesco Argeri all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico

Un nuovo commissario si è unito alla Questura di Messina, assumendo il ruolo all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Si tratta di Francesco Argeri, che ha iniziato il suo incarico recentemente. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente dalla Questura, che ha dato il benvenuto al nuovo dirigente. La sua presenza segna un cambiamento nell’organico dell’ufficio, noto per il suo ruolo nella gestione delle attività di prevenzione e soccorso.

La Questura di Messina dà il benvenuto al neo arrivato Commissario della Polizia di Stato Francesco Argeri.Nei ruoli della Polizia di Stato dal 2005, il dottor Argeri ha maturato negli anni importanti esperienze lavorative presso le Questure di Milano, Reggio Calabria, Palermo e Messina.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Commissario provinciale Udc. Nuovo incarico per TravantiNuovo assetto per l’Unione di Centro nel Piceno: è stata ufficializzata la nomina di Claudio Sesto Travanti a commissario provinciale dell’Udc per la... Smartphone diventa il nuovo ufficio: arriva l’It-Wallet digitale? Cosa sapere Il Dpcm definisce le linee guida per l'It-Wallet digitale tramite l'app IO.