commissario provinciale udc nuovo incarico per travanti

È stato annunciato che Claudio Sesto Travanti ricoprirà il ruolo di commissario provinciale dell’Unione di Centro nella provincia di Ascoli. La nomina fa parte di un nuovo assetto organizzativo del partito nel territorio, con l’obiettivo di guidare la riorganizzazione e il rilancio dell’Udc nella zona. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime settimane e coinvolge direttamente Travanti nella gestione delle attività del partito locale.

Nuovo assetto per l’ Unione di Centro nel Piceno: è stata ufficializzata la nomina di Claudio Sesto Travanti a commissario provinciale dell’Udc per la provincia di Ascoli, incaricato di guidare la fase di riorganizzazione e rilancio del partito sul territorio. La decisione del segretario nazionale punta su una figura radicata nel territorio e con lunga esperienza politica e amministrativa. Travanti ha partecipato alla nascita del centrodestra ascolano nel 1995, ha ricoperto ruoli nel Popolo della Libertà e l’incarico di assessore comunale. Ora il nuovo commissario dovrà strutturare la presenza dell’Udc nei 33 Comuni del Piceno, costruendo una rete di iscritti, simpatizzanti e realtà civiche in dialogo con associazionismo e volontariato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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