Un nuovo strumento digitale entra in uso: il Dpcm stabilisce le regole per l'It-Wallet, un portafoglio elettronico accessibile tramite l'app IO. Banche, ministeri e l’Inps stanno avviando le sperimentazioni per raccogliere e gestire documenti e certificati in modo più semplice, con l’obiettivo di centralizzare le informazioni in un’unica piattaforma digitale.

? Cosa sapere Il Dpcm definisce le linee guida per l'It-Wallet digitale tramite l'app IO.. Banche, ministeri e Inps avviano la sperimentazione per centralizzare documenti e certificati.. Il Dpcm che definisce le linee guida per l’It-Wallet stabilisce i nuovi standard per il portafoglio digitale degli italiani, introducendo una sperimentazione che coinvolgerà banche, ministeri e Inps nei prossimi mesi. Il nuovo sistema trasforma lo smartphone in un contenitore sicuro di attestati elettronici di attributi, accessibili tramite l’app IO. Non si tratta di una semplice evoluzione digitale, ma di un cambio di paradigma rispetto ai vecchi documenti cartacei o alle consultazioni frammentate tra diversi uffici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Smartphone diventa il nuovo ufficio: arriva l’It-Wallet digitale

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