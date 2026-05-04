Nuovo fossile nel Triassico | scoperto il predatore dal morso letale

Gli scienziati hanno identificato un nuovo fossile risalente al Triassico, appartenente a un predatore con un morso particolarmente potente. La scoperta permette di capire meglio le caratteristiche di questo animale e il suo ruolo nell'ecosistema dell’epoca. Al momento, si stanno studiando le sue dimensioni e le strutture mandibolari per comprendere come riuscisse a catturare e schiacciare le prede. Sono stati individuati anche altri animali che condividono lo stesso habitat.

? Cosa scoprirai Come faceva questo predatore a schiacciare le prede con tale potenza?. Chi erano i rivali agili che condividevano lo stesso ecosistema?. Perché questi due predatori si trovavano faccia a faccia prima dell'estinzione?. Cosa ha permesso di identificare questa specie dopo settant'anni di scoperte?.? In Breve Fossile rinvenuto a Ghost Ranch nel Nuovo Messico già nel 1948.. Analisi Yale tramite tomografia computerizzata rivelano cranio corto e muscoli adductor externus.. Eosphorosuchus condivideva l'ecosistema con il predatore agile Hesperosuchus agilis.. Ricerca di Bhart-Anjan Bhullar riapre la storia dei Crocodylomorpha del Triassico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo fossile nel Triassico: scoperto il predatore dal morso letale Notizie correlate Un coccodrillo dal cranio così potente da schiacciare le prede con un solo morso: l’incredibile scoperta dopo il ritrovamento di un fossile di 210 milioni di anni faUn antico predatore con un cranio così potente da poter schiacciare le prede con un solo morso. Galahadosuchus jonesi, il coccodrillo terrestre del Triassico scoperto in Gran Bretagna: correva veloce come un levrieroIn Gran Bretagna è stato scoperto un coccodrillo del Triassico veloce e terrestre. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Addio Jurassic Park: il T. rex correva sulle punte come un uccello; Incastonato in una pietra di 210 milioni di anni fa il coccodrillo che uccideva le prede schiacciandole con la sua grande bocca. Scoperto l'uovo fossile più antico dei protomammiferiUn fossile di Lystrosaurus vecchio circa 250 milioni di anni ha consegnato ai paleontologi una risposta che mancava da decenni: i lontani antenati dei mammiferi deponevano uova. Il reperto contiene un ... tomshw.it Fossili perduti svelano i mostri del TriassicoFossili australiani dimenticati per decenni rivelano, grazie a scansioni 3D ad alta risoluzione, che le ossa attribuite a un'unica specie appartengono in realtà a due distinti trematosauridi, ... tomshw.it Nel 2025 le rinnovabili superano il carbone e fermano la crescita fossile. Il nuovo report del think tank Ember mostra un sistema elettrico in trasformazione, tra record del solare, batterie e domanda globale in crescita - facebook.com facebook