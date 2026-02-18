Cascina lavori sulla Sp 31 | strada chiusa al traffico nel fine settimana

A Cascina, i lavori sulla Sp 31 hanno provocato la chiusura della strada nel fine settimana. La Provincia di Pisa ha avviato interventi di manutenzione lungo la strada, che collega il centro cittadino con le zone periferiche. Durante i lavori, le auto sono state deviate su percorsi alternativi, causando disagi ai pendolari e alle attività locali. La chiusura temporanea ha interessato principalmente il tratto tra via di Corte e le aree circostanti. Le operazioni continueranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della viabilità.

Proseguono i lavori a cura della Provincia di Pisa sulla Sp 31 nel Comune di Cascina, immediatamente al di fuori del centro abitato di via di Corte. "Da venerdì 20 febbraio alle 14.30 e fino alle 6 di lunedì 23 febbraio si renderà necessaria la completa chiusura al traffico della viabilità per eseguire interventi di manutenzione ai giunti di dilatazione del ponte. Per la collocazione dell'opera e la sua limitata larghezza, l'intervento dovrà esser eseguito in condizioni di completa chiusura al traffico" spiega il presidente Massimiliano Angori. "Le lavorazioni, insieme ai lavori già in corso sulla pavimentazione, completeranno la regolarizzazione del piano stradale per il tratto, concludendo la prima tranche di interventi.