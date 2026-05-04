A Bologna, il cinema indipendente annuncia una nuova selezione di attori per un cortometraggio, con due posti disponibili. La ricerca è rivolta a chi desidera partecipare, senza specifiche restrizioni di età o esperienza. La città si prepara ad accogliere questa opportunità, mentre le iscrizioni sono aperte a chi vuole mettersi in gioco nel mondo della recitazione. La selezione si svolgerà nei prossimi giorni, con dettagli sulla partecipazione disponibili presso gli uffici di produzione.

Bologna, 4 maggio 2026 - Il cinema indipendente torna a cercare volti e storie, e lo fa partendo da Bologna. È aperto il casting per un cortometraggio le cui riprese si svolgeranno nel capoluogo emiliano, con selezione rivolta ad attori professionisti iscritti al Nuovo Imaie, l’istituto che tutela i diritti degli artisti interpreti ed esecutori. L’annuncio, pubblicato da Emilia Romagna Film Commission nell’ambito delle attività di promozione e supporto alla produzione, mette sul tavolo un’opportunità concreta: lavoro retribuito e ruoli centrali in un progetto narrativo dalle sfumature psicologiche. Vediamo di cosa si tratta e come inviare la candidatura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo casting a Bologna, si cercano 2 attori per un cortometraggio: come partecipare

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