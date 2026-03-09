Cercasi attori e comparse per Dirt | il nuovo cortometraggio del regista forlivese Davide Mastrangelo

Dirt è un cortometraggio drammatico che esplora il vuoto della mascolinità contemporanea e la violenza latente che può emergere sotto la superficie del quotidiano Sono aperti in Romagna i casting per “Dirt”, il nuovo cortometraggio diretto dal regista forlivese Davide Mastrangelo, prodotto da Lumelab e Vertov Project, le cui riprese sono previste tra aprile e maggio 2026. Il film racconta una domenica di provincia in cui una routine apparentemente immobile viene incrinata dall’incontro con un vecchio amico. In un bar ai margini della città, tra gesti ripetuti e silenzi sospesi, la normalità si carica lentamente di tensione fino a un collasso improvviso e inspiegabile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

