Casting per un cortometraggio | si cerca un bambino abruzzese

Per un cortometraggio che verrà realizzato prossimamente in Abruzzo, è stato aperto un casting alla ricerca di un bambino originario di questa regione. La produzione invita i bambini abruzzesi a partecipare, offrendo l’opportunità di essere protagonisti del progetto cinematografico. La selezione è rivolta a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

Non è richiesta esperienza precedente, ma è importante che il bambino sia spigliato e con una leggera vena malinconica nello sguardo Per un nuovo cortometraggio, che sarà girato prossimamente in Abruzzo, si cerca un bambino abruzzese. La produzione è alla ricerca di un giovane protagonista italiano, che abbia un’età scenica di 7 anni (età compresa tra 7 e 9 anni). Il bambino dovrà avere occhi marroni, capelli castani e mossi e corporatura magrolina. Non è richiesta esperienza precedente, ma è importante che il bambino sia spigliato e con una leggera vena malinconica nello sguardo. Il cortometraggio sarà realizzato da una giovane e talentuosa regista italiana, prodotto da Roma Piazza di Spagna. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

