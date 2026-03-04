Suicidio assistito primo caso in Liguria | morto 56enne di Genova era tetraplegico

In Liguria si registra il primo caso di suicidio assistito: un uomo di 56 anni di Genova, affetto da sclerosi multipla e tetraplegico, è deceduto il 26 febbraio dopo aver assunto un farmaco per il fine vita fornito dal Servizio sanitario nazionale. La vicenda riguarda un episodio di autosomministrazione di un farmaco approvato per il suicidio assistito.

Ha scelto di porre fine alle sue sofferenze Silvano che, dopo aver atteso un anno dalla sua richiesta, è la 12esima persona in Italia ad aver completato la procedura prevista dalla Consulta con la sentenza sul caso “CappatoAntoniani”, con l’assistenza diretta del Servizio sanitario nazionale, la nona seguita dall’associazione Luca Coscioni. A oggi, a livello nazionale, sono 19 le persone che hanno ricevuto il via libera per l'accesso al suicidio assistito: di queste, 12 hano effettivamente avuto accesso, mentre 7 hanno scelto di non procedere (o non hanno potuto farlo). Il caso di Silvano è arrivato pochi mesi dopo un'altra vicenda che aveva scosso la Liguria: quella di Fabrizio, che però era stato costretto ad andare in Svizzera per esercitare il diritto a morire con dignità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Primo suicidio assistito in Piemonte, 40enne morto a casa con supporto della Asl

Leggi anche: Primo suicidio assistito in Piemonte, 40enne morto a casa con il supporto della Asl

Tutto quello che riguarda Suicidio assistito.

Temi più discussi: Suicidio assistito, primo caso in Liguria. Silvano Verrina ha scelto, era ammalato di Sla; Suicidio assistito, morto Silvano Verrina. L'annuncio della moglie e del figlio: è il primo caso i Liguria; Fine vita, Pro Vita: Dolore per primo caso suicidio assitito in Liguria, sanità pubblica non può donare morte; Francia, l'Assemblea approva la proposta di legge sul suicidio assistito.

Suicidio medicalmente assistito, morto a 56 anni il genovese Silvano: è il primo caso in LiguriaAffetto da sclerosi multipla progressiva da quasi trent’anni, aveva presentato la richiesta un anno fa. Il farmaco e la strumentazione sono stati forniti dal sistema sanitario pubblico. L’Associazione ... lavocedigenova.it

Suicidio assistito, primo caso in Liguria. Silvano Verrina ha scelto, era ammalato di SlaIl percorso è avvenuto in Asl 3, dentro il sistema sanitario regionale, con il supporto dell’associazione Luca Coscioni e del consigliere regionale Gianni ... genova.repubblica.it

Suicidio assistito, morto Silvano Verrina. L'annuncio della moglie e del figlio: è il primo caso in Liguria facebook

Suicidio assistito, morto Silvano Verrina. L'annuncio della moglie e del figlio: è il primo caso i Liguria x.com