Primo caso di suicidio assistito in Liguria | morto un 56enne con Sclerosi

In Liguria si è verificato il primo caso di suicidio assistito, con la morte di un uomo di 56 anni affetto da sclerosi. La richiesta era stata presentata un anno prima e, dopo vari solleciti e diffide, la Asl ha consegnato il farmaco e la strumentazione necessaria. L’evento rappresenta un episodio senza precedenti nella regione.

AGI - Aveva fatto richiesta un anno fa. Dopo diffide e messe in mora, la Asl ha fornito il farmaco e la strumentazione. L'assistenza medica, in assenza di disponibilità all'interno dell'Asl, è stata a cura del suo medico di fiducia, il dottor Mario Riccio. Se n'è andato così Silvano, 56enne genovese, affetto da sclerosi multipla progressiva da quasi trent'anni, morto lo scorso 26 febbraio, a seguito dell'auto somministrazione di un farmaco per il fine vita fornito dal Servizio sanitario nazionale, insieme alla strumentazione necessaria. Dopo aver atteso un anno dalla sua richiesta, Silvano è la 12esima persona in Italia ad aver completato la procedura prevista dalla Consulta con la sentenza 2422019 sul caso "CappatoAntoniani", con l'assistenza diretta del Servizio sanitario nazionale, la nona seguita dall' Associazione Luca Coscioni. 🔗 Leggi su Agi.it

