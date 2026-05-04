La Cina ha fornito un nuovo supporto all’Iran, con le raffinerie note come “a teiera” che stanno diventando un elemento chiave per l’economia iraniana. Queste strutture sono state oggetto di attenzione internazionale, poiché gestiscono la maggior parte del petrolio esportato dal paese. Washington ha risposto imponendo sanzioni mirate contro queste raffinerie, accusando che facilitano le esportazioni di petrolio iraniano.

Le raffinerie cinesi "a teiera” diventano un'ancora di salvezza per l’economia dell’Iran. Ma Washington reagisce e le colpisce con sanzioni perché raccolgono quasi tutto il petrolio esportato da Teheran. La scorsa settimana gli Stati Uniti hanno imposto queste misure a una divisione di Hengli Petrochemical, una raffineria che ha acquistato miliardi di dollari di greggio iraniano, insieme a 40 compagnie di navigazione e navi presumibilmente coinvolte nel commercio. Dura la replica di Pechino. Un portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che le sanzioni unilaterali statunitensi "non hanno fondamento nel diritto internazionale" e che il Paese difenderà i diritti e gli interessi delle proprie aziende.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo assist della Cina all’Iran: la sfida sul petrolio e il mistero delle raffinerie “a teiera"

Notizie correlate

Flotte ombra, scorte, raffinerie "teiera": come la Cina prova a resistere alla crisi energeticaLa guerra in Medio Oriente prosegue e di conseguenza anche la crisi energetica da essa provocata.

Mini banche, flotta fantasma e raffinerie segrete: così la Cina ha finanziato l'IranMentre gli Stati Uniti cercavano in tutti i modi di strangolare l’economia iraniana con sanzioni sempre più severe, negli ultimi anni la Cina ha...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Hyundai IONIQ V, prima assoluta per il mercato cinese | FP - Auto Elettriche - Auto; Video Udinese Torino (2-0) | Gol e highlights: Ehizibue è di nuovo incisivo! (Serie A); Auto China 2026: Hyundai presenta IONIQ V, primo passo di una nuova strategia di prodotto; Video Entella Padova (1-0) | Gol e highlights: Cuppone è decisivo! (Serie B, 25 aprile 2026).

Nuovo assist della Cina all’Iran: la sfida sul petrolio e il mistero delle raffinerie a teieraPechino blocca le sanzioni americane contro cinque impianti accusati di comprare greggio da Teheran e alimentare le casse iraniane ... ilgiornale.it

# UnionPay a Davos 2026: La resilienza economica della Cina per un nuovo modello di sviluppo globaleDAVOS, Svizzera, 26 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- UnionPay è stata recentemente invitata al meeting annuale del World Economic Forum (WEF) tenutosi in Svizzera. Il 21 gennaio, Dong Junfeng, Presidente ... adnkronos.com

DIMARCO ha una dedica speciale dopo lo SCUDETTO. L'esterno, nuovo recordman di assist in Serie A, si toglie qualche sassolino durante la festa nerazzurra a 'Inter TV': "Questo scudetto vale tantissimo per quello che è successo l’anno scorso. Lo dedico all - facebook.com facebook

#Saud, nuovo idolo in Francia: tra gol e assist sogna il double col #Lens x.com