Lavori su due strade provinciali | Asfalto nuovo per 2,5 chilometri

Sono in corso lavori di riqualificazione su due strade provinciali, la 80 Montefogliano e la strada della stazione di Vitorchiano. Gli interventi prevedono la posa di nuovo asfalto su un totale di 2,5 chilometri, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle strade e garantire una percorrenza più sicura per gli automobilisti. I lavori sono attualmente in corso e coinvolgono diverse fasi di intervento.

Lavori di riqualificazione sulla provinciale 80 Montefogliano e sulla strada della stazione di Vitorchiano. Sulla Sp80 l'intervento riguarda la riqualificazione del manto stradale, nel tratto compreso tra i chilometri 13 e 15,100. I lavori prevedono il rifacimento completo della pavimentazione stradale e la successiva realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. In corso anche l'asfaltatura lungo la strada della stazione di Vitorchiano, dai chilometri 1 a 1,350 fino all'incrocio per la superstrada in direzione Orte. Le opere rientrano nel piano di manutenzione promosso dalla Provincia di Viterbo “con l'obiettivo - specifica l'ente - di migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità della rete viaria provinciale, intervenendo nei tratti maggiormente interessati da usura e deterioramento”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

