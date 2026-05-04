Nuovi vescovi a Roma | le Acli puntano su una rete per i bisognosi

La diocesi di Roma ha annunciato l'insediamento di quattro nuovi vescovi, che prenderanno incarico nelle prossime settimane. Le Acli, organizzazione di associazioni cristiane, hanno dichiarato di voler collaborare con i nuovi presuli per rafforzare le iniziative di assistenza ai più bisognosi. La collaborazione tra i vescovi e le Acli mira a sviluppare reti di aiuto e servizi dedicati alle persone in difficoltà nella capitale.

? Cosa scoprirai Chi sono i quattro nuovi vescovi incaricati dalla diocesi romana?. Come collaboreranno le Acli con i nuovi presuli per aiutare i bisognosi?. Quale strategia useranno le parrocchie per raggiungere le zone più fragili?. In che modo la nuova guida pastorale cambierà il supporto sociale?.? In Breve Consacrazione dei vescovi Zenobbi, Sparapani, Carlevale e Valenti avvenuta il 2 maggio.. Collaborazione tra Acli e diocesi mira a potenziare il servizio territoriale romano.. Sinergia tra nuovi presuli e associazioni per supportare i cittadini nelle zone fragili.. Obiettivo di creare una rete capillare tra parrocchie e volontariato nei quartieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovi vescovi a Roma: le Acli puntano su una rete per i bisognosi Notizie correlate Papa Leone XIV ha ordinato 4 nuovi vescovi ausiliari per RomaNella Basilica di San Giovanni in Laterano, Leone XIV ha ordinato quattro nuovi vescovi ausiliari per la Diocesi di Roma, segnando un passaggio... Tv2000: in diretta la Messa con l’ordinazione dei nuovi vescovi di RomaTv2000 trasmette il 2 maggio alle 17 la Messa con l’ordinazione dei nuovi vescovi ausiliari di Roma presieduta da Papa Leone XIV da San Giovanni in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Leone XIV ai nuovi vescovi ausiliari di Roma: raggiungete le pietre scartate della città; Consacrati da Papa Leone i nuovi vescovi ausiliari per Roma; Leone XIV ordina quattro vescovi ausiliari per Roma: Nessuno si senta scartato davanti a Dio; Papa Leone XIV ha ordinato 4 nuovi vescovi ausiliari per Roma. Quattro nuovi vescovi ausiliari per Roma. Come Francesco, Papa Leone XIV vuole una Chiesa che non scarta nessuno (Letizia Lucarelli)Una celebrazione solenne, ma anche un messaggio netto e senza ambiguità. Nella Basilica di San Giovanni in Laterano, cattedrale della diocesi romana, Papa Leone XIV ha ordinato quattro nuovi vescovi a ... farodiroma.it Leone XIV ordina quattro vescovi ausiliari per Roma: Nessuno si senta scartato davanti a DioPapa Leone XIV ha ordinato nella Basilica di San Giovanni in Laterano quattro nuovi vescovi ausiliari per la Diocesi di Roma, della quale è vescovo. A ciascuno dei nuovi consacrati è stato affidato un ... msn.com "Raggiungete le pietre scartate di questa città". Con queste parole Papa Leone XIV ha consacrato i 4 nuovi vescovi ausiliari di Roma. Auguri di buon ministero ai nostri nuovi pastori! #PapaLeoneXIV #DiocesiRoma #Bishops x.com Leggi la notizia : Nella calda mattinata di ieri, un’eco di emozione ha attraversato le antiche mura della Basilica di San Giovanni in Laterano. In un evento che fa vibrare le corde della comunità romana, Papa Leone XIV ha ordinato quattro nuovi vescovi ausilia - facebook.com facebook