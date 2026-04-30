Tv2000 | in diretta la Messa con l’ordinazione dei nuovi vescovi di Roma

Il 2 maggio alle 17, Tv2000 trasmetterà in diretta la Messa con l’ordinazione di due nuovi vescovi ausiliari di Roma. L’evento sarà presieduto dal Papa e si svolgerà nella basilica di San Giovanni in Laterano. La cerimonia coinvolge i nuovi vescovi e si inserisce tra le tradizionali celebrazioni ecclesiastiche della diocesi. La trasmissione sarà visibile sul canale televisivo dedicato alle tematiche religiose.

Tv2000 trasmette il 2 maggio alle 17 la Messa con l’ordinazione dei nuovi vescovi ausiliari di Roma presieduta da Papa Leone XIV da San Giovanni in Laterano. ROMA – Tv2000 trasmetterà in diretta, sabato 2 maggio alle ore 17, la Messa con l’ordinazione episcopale dei nuovi vescovi ausiliari della Diocesi di Roma, presieduta da Papa Leone XIV nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Un appuntamento di grande rilievo per la Chiesa di Roma, che accoglie quattro nuovi presuli chiamati a collaborare con il Pontefice nel servizio pastorale alla città. A ricevere l’ordinazione saranno Mons. Alessandro Zenobbi, Mons. Stefano Sparapani, Mons. Andrea Carlevale e Mons.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Tv2000: in diretta la Messa con l’ordinazione dei nuovi vescovi di Roma Notizie correlate I lefebvriani tornano alla ribalta: la sfida dei cinque nuovi vescovi. Con o senza permesso del PapaL'annuncio della Fraternità San Pio X riguardo le imminenti nuove ordinazioni ha messo in subbuglio l’Orbe cattolico e creato una certa inquietudine... Messa in tv 18 febbraio 2026 (Mercoledì delle Ceneri) con Papa Leone XIV, dove vedere su Tv2000: orari, luogo, streamingMessa in tv 18 febbraio 2026 (Mercoledì delle Ceneri) con Papa Leone XIV, dove vedere su Tv2000: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Papa: su Tv2000 in diretta la Messa con l’ordinazione episcopale dei vescovi ausiliari di Roma; Su Tv2000 a maggio celebrazioni da Pompei; Papa Leone XIV, su Tv2000 la Messa con ordinazioni presbiterali nella Giornata delle vocazioni; Papa Francesco, su Play2000 in diretta Rosario e Messa da Santa Maria Maggiore. Tv2000: in diretta la Messa con l’ordinazione dei nuovi vescovi di RomaTv2000 trasmette il 2 maggio alle 17 la Messa con l’ordinazione dei nuovi vescovi ausiliari di Roma presieduta da Papa Leone XIV da San Giovanni in Laterano ... lopinionista.it Leone XIV: Tv2000, domenica in diretta da San Pietro la messa per le ordinazioni sacerdotaliDomenica 26 aprile, alle 9, Tv2000 trasmetterà in diretta dalla basilica San Pietro la messa con le ordinazioni presbiterali presieduta da Papa Leone XIV, in occasione della 63ª Giornata mondiale di p ... agensir.it Messa con l’ordinazione episcopale dei vescovi ausiliari della Diocesi di Roma presieduta da #PapaLeoneXIV dalla Basilica di San Giovanni in Laterano Sabato #2maggio ore 17 in diretta su #Tv2000 Canale 28 dtt | 157 Sky | App #Play2000 Dioce - facebook.com facebook Puntata da non perdere: #StefanoBollani e Valentina Cenni ospiti di #TV2000 a @orasolaretv2000, il programma condotto da #PaolaSaluzzi. Oggi, #29aprile alle 12.20 sul #canale28, 157 Sky e #Play2000 x.com