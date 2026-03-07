Codici segnali criptati e comunicazioni radio anche così si combatte la guerra in Iran tra depistaggi e messaggi reali

In Iran, si svolge una lotta invisibile fatta di codici, segnali criptati e comunicazioni radio misteriose. Tra depistaggi e messaggi cifrati, le forze coinvolte usano strumenti di comunicazione complessi per scambiare informazioni. Questa guerra via etere si svolge parallelamente ai combattimenti sul terreno, rendendo difficile distinguere tra messaggi veri e tentativi di disinformazione.

I misteriosi segnali verso Teheran, captati dai radioamatori fin dalle prime battute del conflitto, alimentano i sospetti Comunicazioni radio misteriose, codici numerici incomprensibili e messaggi cifrati, c'è un'altra guerra via etere che si sta combattendo fin dallo scoppio del conflitto in Iran. "Il segnale, noto come V32 a 7910 kHz, è stato trasmesso per la prima volta il 28 febbraio 2026, in concomitanza con gli attacchi statunitensi e israeliani che hanno ucciso la Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei e scatenato disordini in Iran”, ha spiegato sul social un esperto. “Gli appassionati di onde corte dall'Europa al Nord America hanno registrato le sue trasmissioni giornaliere intorno alle 18:00 UTC, con una ricezione nitida a Milano il 3 marzo, alimentando un interesse diffuso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Quei segnali misteriosi lanciati via radio, l'attività anomala e i raid in Iran. Chi c'è dietro i codici numerici diretti a Teheran?Una sequenza di numeri captabili via radio, messaggi in lingua Farsi diretti verso l’Iran.

