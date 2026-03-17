Mosca | blackout internet alimentano timori di censura

A Mosca e a San Pietroburgo, utenti hanno segnalato interruzioni improvvise dei servizi internet mobile, rendendo necessario l’uso di walkie-talkie, cercapersone e mappe cartacee. Le interruzioni sono state descritte come inspiegabili e improvvise, causando disagi nelle comunicazioni quotidiane. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita, e i servizi sono stati temporaneamente sospesi in alcune aree.

A Mosca e a San Pietroburgo gli utenti hanno segnalato interruzioni inspiegabili dei servizi internet mobile, costringendo molti a ricorrere a walkie-talkie, cercapersone e persino mappe cartacee. Il Cremlino ha giustificato le sospensioni come misure “per garantire la sicurezza”, senza spiegare i dettagli. Secondo attivisti e osservatori, le interruzioni potrebbero essere collegate a un nuovo sistema “whitelist” che permetterebbe l’accesso solo a siti approvati dal governo, tra cui marketplace, farmacie online e servizi essenziali. La misura, sostengono gli esperti, limiterebbe drasticamente l’accesso dei russi al web globale. Le interruzioni hanno colpito duramente corrieri, app di taxi e imprese locali, con perdite stimate fino a 1 miliardo di rubli al giorno a Mosca. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Mosca: blackout internet alimentano timori di censura Articoli correlati Leggi anche: Vendite sull’immobiliare: rincari energetici alimentano timori inflazione L’Iran sta allentando il blackout di internetLe autorità iraniane stimano una perdita di 36 milioni di dollari al giorno a causa del blocco. Coup Rumours Surge as Internet and Mobile Blackouts Hit Russian Cities Contenuti e approfondimenti su Mosca blackout internet alimentano... Blackout del mobile a Mosca: come la mancanza di internet colpisce servizi ed economiaNelle ultime quasi due settimane vaste aree del centro di Mosca hanno vissuto interruzioni intermittenti o quasi totali del mobile internet, misure che le autorità descrivono come necessarie per la si ... notizie.it Cortina di ferro digitale a Mosca tra blackout, whitelist e il ritorno dei cercapersoneMentre il resto del pianeta discute di intelligenza artificiale generativa e connessioni ultra-rapide, a Mosca il tempo sembra scorrere all'indietro. Da oltre una settimana, la capitale russa e San Pi ... msn.com