Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di imporre tariffe del 25% sulle auto e sui camion europei, ma il rappresentante europeo ha dichiarato che questa minaccia non modifica le attività della propria parte. Il prossimo martedì, il rappresentante europeo incontrerà il segretario al Commercio statunitense per discutere della questione. Il governo europeo ha affermato che tutte le opzioni sono sul tavolo per proteggere i propri interessi.

La minaccia del presidente statunitense Donald Trump di imporre tariffe al 25% su auto e camion europei “non cambia nulla dalla nostra parte”. Il portavoce della Commissione europea, Thomas Regnier, nel briefing giornaliero con la stampa sottolineando che l’Ue rimane “pienamente impegnata” nel costruire una relazione transatlantica “prevedibile e reciprocamente vantaggiosa”, ma “qualora gli Stati Uniti dovessero adottare misure incoerenti con la dichiarazione congiunta, manterremo aperte le nostre opzioni per proteggere gli interessi dell’Ue”. Domani il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic incontrerà il rappresentante Usa al Commercio Jamieson Greer a margine di una riunione del G7 a Parigi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovi dazi Usa sulle auto Ue, “tutte le opzioni sul tavolo per proteggerci”. Sefcovic martedì vede il segretario al Commercio

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