Tajani e Sefcovic | la sfida per evitare la guerra dei dazi UE-USA

Tajani e Sefcovic si sono incontrati a Bruxelles per discutere i rischi di una guerra dei dazi tra UE e USA. La causa è l’aumento dei dazi su alcuni prodotti europei, che potrebbe colpire l’export comunitario. Entrambi cercano di trovare un accordo per evitare escalation commerciali e proteggere i settori più vulnerabili. Durante l’incontro, hanno analizzato le conseguenze di eventuali misure restrittive sui commerci. La discussione prosegue in un momento di alta tensione tra le due parti.

Tajani e Sefcovic al lavoro per scongiurare la guerra dei dazi. Il presidente del Parlamento Europeo, Tajani, e il commissario Ue Sefcovic si sono incontrati oggi, 22 febbraio 2026, a Bruxelles, per affrontare la delicata questione dei dazi tra Unione Europea e Stati Uniti. L’incontro, tenutosi nel pomeriggio, rappresenta un passo cruciale per tentare di risolvere una crisi commerciale che sta mettendo a dura prova le relazioni transatlantiche. L’incontro tra Tajani e Sefcovic è avvenuto in un contesto di crescente tensione economica globale. L’Unione Europea ha più volte richiesto chiarezza agli Stati Uniti sul rispetto degli accordi commerciali esistenti, sottolineando l’importanza di mantenere relazioni economiche stabili e prevedibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

