Nuove cure oltre il Codice Rosso L’ambulatorio per le ferite invisibili

Un nuovo ambulatorio si concentra sulle ferite invisibili, offrendo assistenza a chi soffre di mal di testa ricorrenti, infezioni ripetute e dolori persistenti. Questi sintomi spesso sono collegati a traumi nascosti che il corpo manifesta, anche quando non sono evidenti. L'iniziativa si inserisce oltre le procedure previste dal Codice Rosso, puntando a riconoscere e trattare le conseguenze di violenze che non sono immediatamente visibili.

Mal di testa ricorrenti, infezioni che ritornano, dolori che non passano mai. Il corpo parla, anche quando la violenza resta nascosta. E proprio da quei segnali silenziosi nasce a Vimercate un nuovo tassello nella rete di protezione per le donne: un ambulatorio dedicato ai problemi cronici sviluppati nel tempo da chi subisce maltrattamenti fra le pareti domestiche. Un servizio unico nel suo genere, pensato da Asst Brianza, che guarda oltre l’emergenza. Non più solo la presa in carico immediata dopo un’aggressione, ma un percorso di cura per le conseguenze a lungo termine dei soprusi. Perché gli abusi non finiscono quando smettono le botte: lasciano tracce profonde, spesso invisibili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuove cure oltre il Codice Rosso. L’ambulatorio per le ferite invisibili Notizie correlate Auto si ribalta a Maggianico: due donne ferite, soccorsi in codice rossoUn violento incidente stradale ha sconvolto la tranquilla mattinata di Maggianico lunedì 16 febbraio, quando un'automobile si è ribaltata in corso... Leggi anche: Scontro frontale tra auto con 2 donne ferite, 32enne ricoverata a Salerno: è in codice rosso