Auto si ribalta a Maggianico | due donne ferite soccorsi in codice rosso

Lunedì 16 febbraio, un'auto si è ribaltata in corso Filiberto Emanuele a Maggianico, causando il ferimento di due donne. L’incidente è avvenuto vicino all’ufficio postale, quando il veicolo ha perso il controllo e si è capovolto. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, che hanno portato le ferite in codice rosso.

Un violento incidente stradale ha sconvolto la tranquilla mattinata di Maggianico lunedì 16 febbraio, quando un'automobile si è ribaltata in corso Filiberto Emanuele, all'altezza dell'ufficio postale. Il bilancio è di due donne ferite, soccorse in codice rosso dai sanitari del 118. L'allarme è scattato alle 11:30, quando diversi testimoni hanno allertato i soccorsi dopo aver assistito al ribaltamento del veicolo. Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario e dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, oltre ai vigili del fuoco del Comando di Lecco.