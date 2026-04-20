Scontro frontale tra auto con 2 donne ferite 32enne ricoverata a Salerno | è in codice rosso

Un incidente stradale si è verificato a San Cipriano Picentino, coinvolgendo due auto. Nello scontro frontale, due donne sono rimaste ferite. Una di loro, una donna di 32 anni, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno, dove si trova in codice rosso. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale a San Cipriano Picentino. Una donna di 32 anni è rimasta ferita gravemente: ricoverata al Ruggi di Salerno.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Terribile incidente: scontro frontale tra due auto. Tre feriti in codice rosso, uno trasportato a Firenze con PegasoCapraia e Limite, 7 febbraio 2026 – Terribile incidente frontale nel pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, lungo via Limitese a Capraia. Incidente stradale a San Cipriano, scontro fra due auto: 32enne in codice rossoGrave incidente stradale questa notte, poco dopo le due, a San Cipriano Picentino, in via Tora di Pezzano, dove due automobili Fiat si sono scontrate... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scontro frontale tra due auto in galleria, due vittime ed un ferito; Incidente a Modena, 3 morti nello scontro frontale tra un camion per trasporto latte e un’auto; Scontro frontale tra auto e camion del latte in via Emilia Ovest a Modena, tre morti e un ferito grave; Tragedia all’alba a Modena: scontro frontale sulla via Emilia, tre morti e un ferito gravissimo. Scontro frontale tra auto con 2 donne ferite, 32enne ricoverata a Salerno: è in codice rossoIncidente stradale a San Cipriano Picentino. Una donna di 32 anni è rimasta ferita gravemente: ricoverata al Ruggi di Salerno ... fanpage.it Scontro frontale tra due auto in galleria, due vittime ed un ferito(ANSA) - SAN FILI, 18 APR - Due persone sono morte ed una terza è rimasta ferita nello scontro frontale tra due auto avvenuto nella tarda serata di ieri all'interno della galleria Fiego sulla strada ... gazzettadiparma.it Scontro frontale sulla Strada Provinciale 24 tra #Loiri e #Padru: motociclista portato in ospedale - facebook.com facebook SAN CIPRIANO PICENTINO: SCONTRO FRONTALE FRA DUE AUTO, FERITE DUE PERSONE Notte di paura a San Cipriano Picentino dove, poco dopo le ore 2:00, si è verificato un violento scontro frontale tra due auto che stavano percorrendo in senso opp x.com