Nuova tappa per il Balkan Tour con Floramo e l' Orchestra a plettro Tita Marzuttini

Il Balkan Tour con Floramo e l'Orchestra a plettro Tita Marzuttini continua il suo percorso, dopo aver riscosso grande successo nelle prime tappe, tutte sold out in località del Friuli Venezia Giulia. La prossima data è programmata per martedì 5 maggio alle ore 20, con l’obiettivo di portare ancora una volta musica e narrazione a un pubblico già affezionato.

Dopo il successo delle precedenti tappe, accolte dal pubblico con un tutto esaurito a San Daniele del Friuli, Pordenone e Udine, il viaggio musicale e narrativo di Balkan Tour prosegue con un nuovo appuntamento in programma martedì 5 maggio alle ore 20.45 nella Sala Bergamas di Gradisca d’Isonzo.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Dalle radici friulane alle suggestioni balcaniche: tappa a Pordenone per Balkan TourDopo il successo di San Daniele del Friuli dello scorso 8 aprile, viene riproposto in due nuove date il viaggio musicale e letterario che attraversa... Balkan Tour fa tappa a Udine: musica e parole per raccontare territori di confineDopo il successo di San Daniele del Friuli dello scorso 8 aprile, viene riproposto in due nuove date il viaggio musicale e letterario che attraversa... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dalle radici friulane alle suggestioni balcaniche: tappa a Pordenone per Balkan Tour, 29 aprile 2026; Tra Pordenone e Udine continua il Balkan Tour. Il Balkan Tour arriva a Gradisca d’IsonzoDopo il successo delle precedenti tappe, tutte accolte dal pubblico con il tutto esaurito a San Daniele del Friuli, Pordenone e Udine, il viaggio musicale e narrativo di Balkan Tour prosegue con un nu ... nordest24.it Tra Pordenone e Udine continua il Balkan TourDopo il successo della tappa di San Daniele del Friuli dello scorso 8 aprile, il viaggio musicale e narrativo di Balkan Tour prosegue con due nuovi appuntamenti, entrambi a ingresso libero. Lo spettac ... nordest24.it BALCANI IN MUSICA: A GRADISCA UN VIAGGIO TRA STORIA E SUONI Un racconto che attraversa confini, culture e identità. Dopo il tutto esaurito nelle precedenti tappe regionali, arriva a Gradisca d’Isonzo Balkan Tour, uno spettacolo che unisce musica e - facebook.com facebook