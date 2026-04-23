Balkan Tour fa tappa a Udine | musica e parole per raccontare territori di confine

Balkan Tour torna a Udine con due nuove date dopo il successo di San Daniele del Friuli dello scorso 8 aprile. L’evento combina musica e parole, con l’obiettivo di raccontare territori di confine. La manifestazione si propone come un viaggio attraverso confini geografici e culturali, creando occasioni di confronto e arricchimento culturale per il pubblico presente.

Dopo il successo di San Daniele del Friuli dello scorso 8 aprile, viene riproposto in due nuove date il viaggio musicale e letterario che attraversa confini geografici e culturali, trasformandoli in spazi di dialogo, riflessione e arricchimento culturale. È questo lo spirito di Balkan Tour, lo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Notizie correlate

Musica e racconti tra Friuli Venezia Giulia e Balcani: in scena “Balkan Tour”Achille Lauro nel mirino di Evelina Sgarbi, il caso Piantedosi-Conte che agita Palazzo Chigi e gli altri gossip da leggere nel weekend L’evento,...

Pulsar, il tour itinerante delle Stem fa tappa a Verona: scuola, istituzioni e artisti a confronto sul rapporto tra musica e tecnologiaFa tappa a Verona il tour itinerante di Pulsar – Festival delle Stem, il progetto ideato da iliad e organizzato dalla redazione di Open, con...