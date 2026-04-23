Dalle radici friulane alle suggestioni balcaniche | tappa a Pordenone per Balkan Tour

Dopo il successo di San Daniele del Friuli dello scorso 8 aprile, si svolge a Pordenone una nuova tappa del Balkan Tour, un evento che unisce musica e letteratura. La manifestazione attraversa diverse influenze culturali, partendo dalle radici friulane per arrivare alle suggestioni balcaniche. Il progetto si propone di creare un momento di confronto tra diverse tradizioni, offrendo al pubblico un'occasione di scoperta e approfondimento.

Dopo il successo di San Daniele del Friuli dello scorso 8 aprile, viene riproposto in due nuove date il viaggio musicale e letterario che attraversa confini geografici e culturali, trasformandoli in spazi di dialogo, riflessione e arricchimento culturale. È questo lo spirito di Balkan Tour, lo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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