Flat tax al 7% per i pensionati vantaggi e rischi di trasferirsi in Italia

Il governo italiano ha introdotto l’articolo 24-ter del Tuir, che prevede una flat tax al 7% sui redditi di fonte estera per i pensionati residenti all’estero che decidono di trasferirsi in Italia. Questa misura mira a incentivare il ritorno nei piccoli borghi del Mezzogiorno, offrendo un trattamento fiscale agevolato. La norma rappresenta un’eccezione rispetto alle aliquote fiscali ordinarie applicate ai pensionati.

L’Italia punta al rilancio dei piccoli borghi del Mezzogiorno attraverso l’ articolo 24-ter del Tuir, una misura d’eccezione che offre ai pensionati residenti all’estero una flat tax del 7% su tutti i redditi di fonte estera. Questo regime non rappresenta solo un’importante opportunità di risparmio fiscale, ma una vera strategia di ripopolamento per i comuni sotto i 20.000 abitanti e le aree colpite dal sisma. Sebbene l’adesione sia stata finora costante, molti beneficiari hanno optato per periodi inferiori ai 10 anni consentiti. Con questa iniziativa, l’Italia entra in competizione diretta con Paesi come Grecia e Tunisia, posizionandosi come una delle mete più attrattive in Europa per chi desidera trasferire la propria residenza fiscale beneficiando di una tassazione agevolata e di un’alta qualità della vita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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