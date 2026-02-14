Le iscrizioni ai nidi comunali per l’anno 2026-2027 sono aperte fino a giovedì 5 marzo, dopo che l’amministrazione ha deciso di aggiungere 60 nuovi posti. La scelta mira a rispondere alla crescente domanda di spazi per i piccoli, con un’attenzione particolare alle famiglie che cercano soluzioni vicino a casa. Le nuove strutture saranno disponibili per bambini nati tra il primo gennaio 2024 e il 31 ottobre 2025.

Fino a giovedì 5 marzo sono aperte le iscrizioni ai nidi comunali per l’anno 2026-2027, per bambini e bambine nati dal primo gennaio 2024 al 31 ottobre 2025. La disponibilità di posti aumenterà notevolmente grazie alla riconversione dell’ex scuola di Catena, demolita e ricostruita per essere destinata ad asilo nido, con contributo di un milione e 446mila euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Questa, infatti, è l’ultima opera realizzata dal Comune di Agliana con fondi del Pnrr e la fine dei lavori è prevista in primavera. I posti totali nei nidi comunali sono 116, di cui ben 60 sono nella nuova struttura della Catena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nidi, sessanta posti in più. Sono aperte le iscrizioni

Le iscrizioni ai nidi d'infanzia comunali per il prossimo anno si aprono dal 1 febbraio e restano aperte fino al 31 marzo 2026.

Sono aperte le iscrizioni ai nidi comunali di Bergamo.

In Emilia-Romagna 727 nuovi posti nei nidiSono 727 i nuovi posti nei nidi e nei servizi dagli 0 ai 3 anni, attivati in regione per l'anno educativo 2025-26, e oltre 5.400 le famiglie che hanno visto una riduzione delle rette di iscrizione. ansa.it

Nidi, il Comune trova 43 posti in più a Pesaro: «Basta con i piccoli in lista d’attesa»Sindaco e assessora sottolineano come il documento formalizzi «i 43 posti in più nelle strutture scolastiche comunali. Già da settembre, per l’anno scolastico 2025/2026, avranno un sostanzioso aumento ... corriereadriatico.it

Nel 1971 i nidi comunali sono stati istituiti come servizio sociale di interesse pubblico. Successivamente, in particolare con il D.lgs. 65/2017, che istituì il sistema integrato 0–6 anni, e con l’introduzione dei LEP, in materia di nidi, è stato ribadito il valore strate facebook