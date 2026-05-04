Nucleare record di richieste | 5.500 persone Gate

Nelle ultime settimane sono state presentate circa 5.500 richieste presso il centro di raccolta nucleare, segnando un record di domande. Tra queste, quasi duemila persone risultano ancora in lista d’attesa. Si attendono chiarimenti sulla gestione dei rifiuti radioattivi durante le operazioni di smantellamento degli impianti, che sollevano numerosi interrogativi sui processi in corso.

? Cosa scoprirai Chi sono i quasi duemila persone rimaste in lista d'attesa?. Come verranno gestiti i rifiuti radioattivi durante lo smantellamento?. Quali percorsi tecnici percorreranno gli studenti nelle zone controllate?. Perché le autorità europee e nazionali hanno patrocinato l'evento?.? In Breve 3.097 visitatori previsti per il weekend, con 1.949 persone in lista d'attesa.. Venerdì 15 maggio coinvolgerà studenti e associazioni nei siti di Caorso, Trino, Latina e Garigliano.. Percorsi guidati da tecnici Sogin e Nucleco su aree industriali e zone controllate.. Aggiornamenti digitali disponibili tramite profilo Instagram opengatesogin e hashtag #opengate2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

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