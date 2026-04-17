Vasco Rossi vuole un concerto da record | Per i 50 anni di carriera cerco un luogo per 500 mila persone

Il cantante ha annunciato l'intenzione di organizzare un concerto nel 2017 per celebrare i suoi 50 anni di carriera, con l'obiettivo di coinvolgere circa 500 mila spettatori. Ha condiviso su Instagram di essere alla ricerca di un luogo adatto a questa maxi manifestazione, rivendicando così il record per il concerto pagante con il maggior numero di partecipanti. L'evento rappresenterebbe una delle esibizioni più vaste mai pianificate.

Vasco Rossi promette un concerto da 500 mila persone per il 2017, quando festeggerà 50 anni di carriera, riprendendosi il record per il concerto pagante con più persone: "Stiamo cercando il locale" ha scherzato su Instagram.🔗 Leggi su Fanpage.it

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