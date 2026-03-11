Volete visitare la centrale nucleare di Caorso? Al via le iscrizioni per Open Gate 2026

Dal 16 marzo sono aperte le iscrizioni sul sito di Sogin per partecipare alla quinta edizione di “Open Gate”. L’iniziativa permette al pubblico di visitare le quattro centrali nucleari italiane in dismissione durante il fine settimana del 16 e 17 maggio. Sono disponibili posti per chi desidera scoprire gli impianti, tra cui quello di Caorso, attraverso visite organizzate e guidate.

Le Regione contro il ritorno al nucleare nella centrale di Caorso«Il sito dell'ex centrale di Caorso va valorizzato, escludendo il ritorno al nucleare».