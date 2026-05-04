Nozze nel mondo Ai Domyn compra Oròbix

Una recente operazione nel settore dell’intelligenza artificiale ha visto una società acquisire un’altra azienda specializzata nel settore. L’accordo riguarda la compravendita di azioni tra le parti coinvolte e mira a rafforzare la presenza nel mercato europeo. Si tratta di un’operazione che coinvolge due aziende attive nel campo tecnologico, con l’obiettivo di consolidare la posizione di una di esse come leader nel settore dell’intelligenza artificiale.

UN’INIZIATIVA strategica a livello europeo che punta a creare un nuovo player di riferimento nel settore dell’ intelligenza artificiale, con una posizione unica nella corsa verso l’Agi – artificial general intelligence – il modello più avanzato e futuribile di AI – e la visione di sviluppare un’intelligenza sicura al servizio dei settori regolamentati. È il senso dell’ acquisizione di Oròbix, azienda leader nelle soluzioni avanzate di intelligenza artificiale, da parte di Domyn, uno dei pochi unicorni italiani, fondato da Uljan Sharka (nella foto in basso), specializzato nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni di responsible AI per finanza, pubblica amministrazione e industria pesante.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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