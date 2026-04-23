Intelligenza artificiale l' italiana Domyn fa shopping

Nel panorama internazionale dell'intelligenza artificiale, una società italiana ha annunciato l'avvio di un progetto di acquisto nel settore. La notizia arriva in un momento di grande attenzione per le aziende che sviluppano tecnologie avanzate e soluzioni digitali. La società ha comunicato ufficialmente l'intenzione di investire in nuove risorse e tecnologie per ampliare le proprie capacità nel settore.

Nel risiko globale dell'intelligenza artificiale applicata all'industria, si muove anche una pedina italiana. Domyn, azienda attiva nell'AI (nota in precedenza come iGenius e guidata da Uljan Sharka), ha acquisito Orobix, società specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su computer vision e analisi avanzata dei dati. Un'operazione che riflette una tendenza ormai consolidata: l'integrazione verticale di competenze per trasformare modelli e algoritmi in applicazioni concrete nei settori ad alta intensità tecnologica. Il perimetro dell'accordo punta a combinare modelli linguistici, agenti multimodali e strumenti di governance dell'intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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